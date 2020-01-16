В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения

Российская столица развивает все основные тренды в здравоохранении, а также активно внедряет инновации в этой сфере. Об этом рассказал управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон в ходе Ассамблеи "Здоровая Москва", опираясь на проведенное компанией исследование.

В нем оценивались пять глобальных трендов: осознанное отношение пациентов к своему здоровью, акцент на предотвращении заболеваний, внедрение новых технологий, смещение из стационаров в амбулаторное звено, а также построение врачами партнерских отношений с пациентом в купе с повышением собственных компетенций. По мнению Ларссона, столица быстро добивается успехов по всем этим пунктам.

Эксперт высоко оценил работу павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках. Также ему понравилась мобильная вакцинация против гриппа и реализуемая в городе программа "Московское долголетие". Ларссон также назвал открытие доступа пациентов к электронным медкартам важным шагом в сторону открытости медицины.

с 16 по 19 января в 75 павильоне ВДНХ проходит XVIII Ассамблея "Здоровая Москва".