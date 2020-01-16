В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан

После капитального ремонта во Дворце бракосочетаний №4 в Москве появится зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных групп граждан.

Капитальный ремонт Дворца бракосочетаний, расположенного на улице Бутырская, д. 17, начнется во втором квартале текущего года. Об этом рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства Москвы.

- Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо провести его ремонт: утеплить фасад, заменить кровельное покрытие и инженерные системы. В рамках ремонта запланирована перепланировка помещений. Так на первом этаже появится зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных групп граждан и специальная комната для невест. Площадь торжественного зала составит более 30 квадратных метров, в нем смогут разместиться порядка 10 гостей", - рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что изюминкой торжественного зала второго этажа является большая хрустальная люстра, ее сохранят и отреставрируют, вернув ей первоначальный вид. В оформлении стен будут использовать краску теплых тонов двух оттенков, а несущие колонны облицуют натуральным камнем. Здесь комфортно смогут разместиться порядка 30 гостей, площадь зала составляет более 100 "квадратов".