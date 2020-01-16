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16.01.2020 17:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Будут жить в Москве, как дома

В столице откроется гостиница для онкобольных детей из регионов
В июне в столице откроется социальная гостиница для онкобольных детей. В ней бесплатно смогут останавливаться семьи с детьми из регионов, которые приезжают на лечение в московские клиники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лечение детей, страдающих гематологическими, онкологическими, иммунными заболеваниями, как правило, длительное. Скажем, химиотерапию ребята проходят с короткими перерывами между процедурами. Москвичи в это время отправляются по домам. А что делать приезжим? Пускаться в обратный путь на несколько дней накладно. И квартиру снять многим семьям не по карману. На помощь в таких случаях нередко приходят благотворительные фонды.

Один из них - "Добрый дом". С 2014 года он обеспечивает бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей с родителями. В восьми съемных квартирах, расположенных в Замоскворечье, в год останавливаются порядка 500 детей, которые получили направление на лечение в онкоцентр имени Блохина, Морозовскую больницу, НПЦ медицинской радиологии и другие учреждения здравоохранения Москвы. Но больных детей, нуждающихся в жилье, в разы больше.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С просьбой помочь решить эту проблему фонд обратился к правительству Москвы. По мнению его руководства, лучше всего было бы подыскать отдельное здание, где малыши и подростки смогут чувствовать себя комфортно.

Власти нашли два четырехэтажных здания на Нагорной улице общей площадью 6,6 тысячи "квадратов". Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, оба они переданы фонду "Добрый дом" в безвозмездное пользование на 10 лет под социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов. По словам заммэра, такие дети в среднем проводят на больничной койке около 20 дней, а затем от шести до 12 месяцев проходят процедуры в клинике. Кроме того, ребята вынуждены возвращаться каждый год на контрольный осмотр врачей. Именно на этот период их семьям нужно проживание.

Впереди ремонт, и уже в июне ребята смогут заехать в один из корпусов, рассказала "РГ" гендиректор фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко: "Москва, как настоящая "мать городов русских", протянула руку помощи регионам, подарив им возможность спокойно отправлять своих детей на лечение в лучшие клиники страны. Мы хотим сделать уникальный проект - никаких номеров, только квартиры, все как дома. Однушки, двушки и трешки с душем и туалетом, в которых будут селиться дети с родителями. В общей сложности в гостинице смогут жить порядка тысячи ребят".

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