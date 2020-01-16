Власти Калуги прокомментировали послание президента РФ

Это 16-е послание президента. Беспрецедентно, что в этом году оно оглашено в январе, в самом начале года. Главным приоритетом в государственной политике объявлены меры по поддержке демографии.

Это прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, то здесь назрели именно конкретные решения, которые четко и точечно прозвучали в послании президента. Это продление сроков и увеличение материнского капитала, возможность погашения части ипотеки после рождения третьего ребенка, форсирование строительства детских яслей в регионах, обеспечение бесплатным горячим здоровым питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс, качественные изменения в системе лекарственного обеспечения, в системе образования и многое другое. Огромное количество людей, по-настоящему нуждающихся, получат реальную поддержку от государства.

Владимир Владимирович Путин назвал 2020 год рубежным для изменения жизни россиян, мы должны выйти на качественно новый этап в развитии государства через повышение благосостояния граждан России, чтобы каждый ощутил положительные изменения в своей жизни.