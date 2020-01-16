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16.01.2020 16:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воронежский спонсор террористов получил девять лет

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Военный суд в Воронеже вынес приговор 29-летнему Кемрану Маджидову. Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности, сообщили в УФСБ по региону.

Фото: пресс-служба ФСБ России
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге

Маджидов приехал в Воронеж из Дагестана и с февраля по сентябрь 2018 года перевел на счета члена ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) около 2 500 долларов. Транзакции проводились через платежные системы и банковские карты.

- Мужчина пытался скрыться, но был задержан в Махачкале и доставлен в Воронеж, - рассказали в ФСБ.

Суд приговорил Маджидова к девяти годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке

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