За недоношенными детьми в Москве установили видеонаблюдение для родителей

В Москве установили видеонаблюдение за недоношенными детьми для родителей. Эксперимент запущен в городской больнице №24, где имеется перинатальный центр. Папы и мамы могут дистанционно следить как растут их дети в кувезах в течение времени, которое необходимо новорожденным для того, чтобы можно было обходиться без помощи врачей.

"Благодаря этому позитивному эксперименту в перинатальном центре больницы №24, родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн. Мы надеемся, что это поможет им чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы", - прокомментировала заммэра по социальной политике Анастасия Ракова.

Видео-трансляция осуществляется круглосуточно всю неделю. Для получения доступа к ней достаточно заполнить заявление и указать свое имя и дату рождения, данные паспорта, мобильный телефон и электронную почту, имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получат по электронной почте.

Согласно правилам эксперимента, хранение видео осуществляться не будет. Также родителям нельзя будет выкладывать скриншоты с видеотрансляции в социальных сетях, а передавать ссылку на трансляцию можно будет только ближайшим родственникам.