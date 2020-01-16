На Камчатке отчим выстрелил в голову пасынка, защищавшего мать

Следственным отделом СУ СК по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя города Елизово. Его обвиняют в покушении на убийство пасынка, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15 января пьяный мужчина, находясь дома, поссорился с 44-летним сыном своей сожительницы. Тот вступился за свою мать: сожитель постоянно обижал женщину и даже ударил ее ногой в спину. Разозлившись из-за критики, отчим взял ружье и выстрелил в голову пасынка. Он получил открытую черепно-мозговую травму. К счастью, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.