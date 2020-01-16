Депутаты Сахалинской областной думы подготовили законопроект о государственной поддержке немногочисленных островных оленеводов. Под занавес 2019 года документ одобрило правительство региона.

Сегодня на Сахалине осталось чуть больше сотни домашних северных оленей. Фото: Александр Болотников

Единственное отраслевое хозяйство сохранилось сегодня на Сахалине в селе Вал Ногликского района. В стаде родовой общины "Юктэ" насчитывается около 130 домашних оленей.

Трудно поверить, что в лучшие годы поголовье этих животных доходило до 15 тысяч - несколько десятилетий назад в области действовал совхоз "Оленевод". Все изменилось в критический период 90-х годов прошлого столетия. Совхоз, как и многое тогда, развалился, а оленье стадо какое-то время сохранялось за кооперативом, затем перешло к родовой общине. Нынешние пастухи занимаются традиционным видом хозяйствования не ради прибыли - никакого дохода это не приносит. И государственной поддержки оленеводы-энтузиасты не имеют. Просто заботятся о животных по зову крови.

В 2017 году депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников и бывший в то время представителем КМНС в региональном законодательном органе Владимир Агнюн занялись разработкой закона о северном домашнем оленеводстве. В нем прописали меры поддержки тех, кто занимается разведением рогатых животных, издревле живших в родовых хозяйствах эвенков, уильта и других коренных малочисленных народов.

К слову, такие законы уже действуют во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, где традиционно было развито домашнее оленеводство. Поэтому недостатка в информации о том, как подготовить документ, не было.

- Очень хороший закон в Рес­публике Саха (Якутия), там большая соцподдержка оленеводов, просто огромная, - отметил Александр Болотников.

Сахалинский законопроект был подготовлен в том же 2017 году, и в нем прописали меры поддержки при закупке кормов и оборудования (тех же снегоходов для передвижения по тундре и тайге), быстровозводимых домиков для проживания на отдаленных пастбищах, постройке загонов для животных. Предусмотрели и минимальную зарплату для работников хозяйств. Оговорены в документе правила учета животных и многие другие нюансы. Тем не менее законопроект долго не могли принять даже в первом чтении.

Лучше поддержать оленеводов в деле, пока не приносящем прибыли, чем выплачивать им социальное пособие по безработице

И дело не в том, что в думе стало меньше людей, которые его поддерживают.

- Мы постоянно упирались в вопрос исполнительной власти - насколько эффективным будет вложение средств в поддержку оленеводов, - пояснил Александр Болотников.

Он уверен, что самая главная выгода от закона - не промышленная. Люди, для которых оленеводство - традиция, потребность души, благодаря этому документу будут заняты любимой работой. И лучше поддержать их в деле, не приносящем прибыли, чем выплачивать социальное пособие по безработице.

Были предложения - не принимать отдельный закон, а пропи­сать меры соцпомощи оленеводов в нормативном акте о комплексе мероприятий по поддержке коренных малочисленных народов Сахалина. Но в инициативной группе уверены, что это направление надо вычленить особо. Тогда легче будет контролировать выделение финансов, они не растворятся в общей комплексной программе.

Весной 2019 года депутаты выезжали в Ногликский район, где встретились с оленеводами, составили более полное представление о том, в какой помощи они нуждаются прежде всего. Впоследствии была разработана "дорожная карта" для решения самых острых проблем.

Есть надежда, что 2020-й станет поворотным в развитии оленеводства на Сахалине.

Между тем

В 2016 и 2018 годах на Сахалин доставили две партии оленей из Якутии - по тридцать голов в каждой. Приток "свежей крови" необходим, чтобы стадо не вырождалось. Профинансировали закупку и доставку животных на остров сахалинские нефтяные компании. С адаптацией оленей проблем не возникло, однако часть поголовья истребили браконьеры и медведи.