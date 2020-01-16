Правительство РФ обозначило регионы, которые не справились с введением новой территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В их число вошли четыре дальневосточных субъекта - Еврейская автономия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края.

Наиболее острая ситуация в последнем: целый год власти не могли определиться с единым региональным оператором. Сложности возникли с самого начала. Была выбрана компания, однако она не смогла установить одинаковую стоимость вывоза ТКО для всех районов. Проблема в том, что официальных полигонов в регионе мало, а складировать мусор можно только на них. Из-за этого транспортные расходы оказались очень высоки. И они ложились бы даже на плечи тех, у кого специальные площадки не слишком далеко от дома. Соглашение расторгли и разработали новую концепцию обращения с отходами, для чего разбили край на 19 зон. Но этот вариант не устроил уже коммерсантов - невыгодно.

- Мы провели конкурсы, однако на них никто не заявился, кроме одной компании из Комсомольска-на-Амуре, которая и возьмет в управление сам город и часть Комсомольского района. Сейчас узакониваем дополнительные площадки и снова проведем по ним тендеры. В итоге рассчитываем, что у нас могут появиться еще три новых оператора, а остальные районы примет краевая компания, которая начнет работу в I квартале 2020 года, - рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Еще одна сложность состоит в том, что отходы в регионе практически негде перерабатывать. В планах - построить соответствующий комплекс за 1,3 миллиарда рублей. Но появится он не ранее 2022 года.

- Мощность завода - до 220 тысяч тонн отходов в год. Это новейшее производство, из мусора будут выделять несколько полезных фракций, которые станут использовать в дальнейшем. Степень сортировки может достигать 70 процентов, - сказал Дарий Тюрин.

В соседней Еврейской автономии проблемы аналогичные. Власти заверили, что на новую систему обращения с ТКО перейдут зимой 2020-го, но в области вообще нет для этого нужной инфраструктуры.

Камчатский край одним из первых подготовился к новой схеме, но попал в список отстающих. Его беда - несанкционированные свалки

Официально зарегистрированный полигон для ТКО есть только близ поселка Николаевка. Понятно, что одного его на всю область не хватит. Более половины всех отходов региона должна была взять на себя строящаяся инвесторами крупнейшая мусорная площадка под Биробиджаном. Сдать ее планировали еще три года назад, но в дело вмешался Роспотребнадзор. На полигоне будут храниться ТКО IV-V классов опасности, но пока государственные экспертизы не дают добро, из-за чего идут судебные тяжбы. В связи с этим в ЕАО возникают крупные несанкционированные свалки - их, по некоторым данным, насчитывается уже более 50-ти.

О мусороперерабатывающих станциях в автономии и говорить не приходится - их нет и в ближайшие годы не будет. Не выбран и региональный оператор. Соглашение с одним расторгли - тот не справился со своими обязанностями по вывозу мусора. Отказаться от услуг другого заставила антимонопольная служба: маршруты перевозки отходов в территориальной схеме расходились с указанными в конкурсной документации. Сейчас в регионе актуализируют схему обращения с ТКО. Утвердят ее до февраля 2020 года, а после снова будут выбирать оператора.

В Забайкальском крае, на год отложившем "мусорную реформу", долго пересматривали территориальную схему обращения с ТКО. Сказалась волокита на местах - муниципалитеты отсылали некорректные данные об объемах накапливаемого мусора.

- К сожалению, районы предоставляют нам некачественную информацию о ситуации на территории. Нередки случаи, когда в маленьком сельском поселении нормативы выше, чем в Чите. Этого быть не должно, - рассказала замруководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Марина Попова.

Долго не могли определиться с тарифами на вывоз отходов. Их установили только в конце декабря. Для жителей многоквартирных домов плата за обращение с ТКО составит 77,72 рубля в месяц - это на 14 процентов ниже среднероссийского показателя.

Как и в большинстве регионов, в Забайкалье нет соответствующих нормам полигонов ТКО, зато есть много стихийных свалок. Их обещают ликвидировать, а мусор оттуда разместить на действующих официальных площадках. Но потенциал последних небезграничен. Использовать объекты временного размещения ТКО можно лишь до начала 2023 года. Поэтому уже сейчас необходимо строить современные площадки - их по проекту будет семь. Получается, что и здесь реформа реализуется шиворот-навыворот: нужная инфраструктура должна была появиться еще несколько лет назад.

Камчатский край одним из первых подготовился к новой схеме. В Петропавловске-Камчатском ее внедрили в 2017 году, в Елизове и Вилючинске она заработала два года назад. В краевом центре в прошлом году запущена вторая линия сортировки отходов на мусороперерабатывающем заводе, и город уже готов отказаться от свалки, которую эксплуатирует с 1977 года. Тем не менее регион попал в список отстающих. Его беда - несанкционированные свалки. Их создают сами жители, бросая мусор после отдыха в живописных местах. Причем съестные отходы привлекают к населенным пунктам медведей. Поэтому краю придется выработать рабочую систему по утилизации ТКО и правильной защите мусорных полигонов от вторжения животных.