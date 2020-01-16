В Хабаровском крае завели дело после вспышки инфекции в интернате

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате для престарелых и инвалидов Солнечного района.

В учреждении с 8 по 12 января 10 человек заболели острым гастроэнтеритом. Все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их жизнь вне опасности.

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе расследования установят причины вспышки инфекции и оценят действия всех работников.

Во всех социальных учреждениях региона объявлен карантин, проводятся необходимые санитарно-профилактические мероприятия. Новых случаев заболевания не выявлено.