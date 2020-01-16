Администрация Булунского района Республики Саха (Якутия) совместно с региональным министерством предпринимательства, торговли и туризма разработала проект туристического кластера

Его объекты предполагается разместить в райцентре, поселке Тикси, а также в селах Найба и Быковский. Проработано более 20 туристических маршрутов разной категории сложности и направлений. Сейчас ведется подготовка заявки от района в Ростуризм для получения федерального софинансирования.

Описывая возможности развития туризма, глава района Игорь Кудряшов акцентировал внимание на природных особенностях территории.

- Человек сможет не только приехать и ловить рыбу, но и выбрать на нашем сайте другие направления в зависимости от времени года. Кластер будет круглогодичный. В зависимости от того, чего хочет турист от Арктики: кому-то нужно северное сияние, кому-то - полярный день, кому-то - зимняя охота, а кому-то - летняя рыбалка, - рассказал он.

Безусловно, Булунский район - это отличные рыбалка, охота и первозданная природа. Но реализовать задуманное будет очень непросто. Потому что речь идет о побережье Северного Ледовитого океана. До Якутска самолетом - более тысячи километров, а по зимнику более двух тысяч.

Туриста надо будет очень серьезно мотивировать, чтобы он посягнул на труднодоступные арктические красоты. Причем массового туриста, а не штучных экстремалов, поскольку стоимость проекта оценивается в 370 миллионов рублей. Большую часть средств планируется привлечь из бюджетов: 200 миллионов из федерального, 100 - из республиканского, 20 - из муниципального. Частный бизнес, как полагают организаторы, вложит в дело 50 миллионов рублей.

К сожалению, в республике есть пример, когда такие же бюджетные деньги были потрачены, а туристический кластер так и не состоялся, потому что предприниматели отказались вкладывать в него свои миллионы. Речь - о "Северной мозаике", расположенной не где-то на арктическом побережье, а всего в 30 километрах от Якутска.

За 360 миллионов казенных рублей построили инфраструктуру для кластера "Северная мозаика". А большинство предпринимателей отказалось участвовать в проекте, решив, что это невыгодно

В конце прошлого года там прошло торжественное открытие зимнего сезона с участием главы регионального минпредпринимательства Ирины Высоких.

- Я уверена, что круглогодичность работы турбаз и их близкое расположение к Якутску позволят им стать доступным и любимым местом отдыха гостей и жителей республики, - отметила министр.Под турбазами имелся в виду единственный построенный на тот момент гостевой домик. Ничего другого для зимних развлечений в кластере не было.

Полтора десятка объектов "Северной мозаики" должны были начать принимать туристов и отдыхающих еще два года назад. За казенный счет (ушло более 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов) туда провели дорогу, газ, свет, выложили плиткой тротуары. Но большинство предпринимателей, которые должны были создать на 49 гектарах индустрию развлечений, отказалось участвовать в проекте, от начала до конца разработанном в кабинетах чиновников. Бизнес пришел к выводу, что вкладывать средства туда невыгодно.

Чтобы опутанная коммуникациями земля не пустовала, власти Якутии приняли решение построить там крупный круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда". Недавно подписали соответствующее концессионное соглашение.

- Созданная под туристический кластер "Северная мозаика" инфраструктура, к сожалению, не используется в полном объеме. Поэтому мы решили, что на части территории можно разместить объект, который отвечал бы современным подходам к организации детского отдыха, - пояснил глава региона Айсен Николаев.

Площадь кластера уполовинили. Очевидно, это подстегнуло ответственных за туристическую составляющую объекта. Недавно на симпатичной поляне начали строить туристско-развлекательный комплекс. Первым творением стала вылепленная из снега семейка мамонтов. Пейзаж сразу ожил, любители селфи уже проложили к исполинам тропу. Но этот комплекс займет всего три гектара. А что делать с остальной землей? Оставшиеся площади вместе с будущим детским учреждением, по словам председателя правительства республики Владимира Солодова, предполагается включить в состав территории опережающего развития "Кангалассы". Конечно, отстающая по всем фронтам "Северная мозаика" никого опередить уже не сможет. Но положенные резидентам ТОР преференции, возможно, привлекут сюда предпринимателей, и здесь все-таки будет создан центр туриндустрии, пусть и в усеченном масштабе.

По-доброму, история "Северной мозаики" должна стать настольной книгой для всех, кто желает быстро и сразу реализовать в Якутии масштабный туристический проект. Тем более если в его основу закладываются бюджетные деньги.

Цифра

370 миллионов рублей составит стоимость якутского кластера на побережье Северного Ледовитого океана.