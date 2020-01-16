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16.01.2020 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье увеличат целевой набор студентов в медицинские вузы

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Больше всего Пермский край нуждается в анестезиологах, хирургах, фтизиатрах, онкологах, травматологах, рентгенологах, специалистах по паллиативной медицине и медицинской реабилитации.

Прикамье подало заявку на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест. Она уже одобрена Министерством здравоохранения РФ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Решить проблему дефицита врачей на Урале поможет целевой набор студентов

Как сообщают в администрации губернатора Пермского края, контрольные цифры приема на 2021 год по просьбе региона увеличены еще в 1,5 раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии.

- Но даже этого с учетом выходящих на пенсию ежегодно от 160 до 190 человек недостаточно. Поэтому инициатива об увеличении бюджетных мест - мера очень своевременная. Больше всего ждем анестезиологов, хирургов, фтизиатров, онкологов, травматологов, рентгенологов, по паллиативной медицине, по медреабилитации, - подчеркнул губернатор Прикамья Максим Решетников. - Главное, что ребята будут поступать, уже понимая, что они какое-то время отработают в бюджетной сфере. Мы им предоставим места, краевые больницы будут должны это сделать, а молодежь должна будут отучиться, а потом прийти и отработать.

На Урале выпускников колледжей и вузов заточат под региональные проекты

Напомним, накануне в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поднял вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. По его словам, вопрос подготовки, привлечения кадров - ключевой для здравоохранения.

К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В связи с этим предложено в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия - 75. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. По ординатурам глава государства предложил по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение.

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