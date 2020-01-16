В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки

Врач-педиатр Толбазинской центральной районной больницы в Башкирии предстанет перед судом за то, что поставила неверный диагноз 16-летней пациентке. Об этом сообщили в управлении СК РФ по республике.

По данным ведомства, девушку доставили в больницу Аургазинского района в феврале 2019 года. У нее была температура и озноб. После осмотра дежурный врач поставила диагноз "острое респираторное заболевание", назначила лечение и отправила больную домой. Но вскоре подростку стало хуже, лекарства не помогали. Из-за того, что все машины скорой помощи были заняты, родители повезли дочь в больницу сами, но по дороге она умерла.

В вину педиатра вменяют, что она не госпитализировала ребенка и не направила на рентген и дополнительные анализы, эти диагностические мероприятия могли бы помочь медику выявить пневмонию. Как установила комиссия судебно-медицинских экспертов, именно эта болезнь повлекла развитие шока тяжелой степени, что стало причиной смерти.

Медику предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 31-летняя врач своей вины не признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения по существу в Гафурийский межрайонный суд.