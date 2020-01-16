У врачей-психиатров, наверное, есть объяснение, почему все пациенты свой разговор начинают с одного и того же вопроса-надежды: "Скажите, а когда меня выпишут?" Неважно, в мужском вы находитесь отделении, в женском или в детском: любой посетитель извне воспринимается здесь как мессия, который точно знает, когда…

Тяжелое зрелище, скажу я вам, для новичка, не закаленного визитами в подобного рода учреждения. Если бы я знала, когда… Многих, боюсь, никогда. Один из пациентов геронтологического отделения живет здесь, например, уже восемнадцать лет. Как оказалось, без согласия самого больного, пусть даже признанного недееспособным, перевести его в пансионат нельзя по закону. А пациенту в больнице нравится - он окружен заботой, его кормят, поят, выводят гулять (территория больницы - сказочная), и это его маленький рай.

Ни один нормальный человек не смог бы и недели прожить в этом деревянном бараке, ровеснике больницы, открытой в 1888 году

"Господи, какое счастье, что он не в себе", - подумала я. Иначе бы он взвыл от условий, в которых существует. Ни один нормальный человек не смог бы и недели прожить в убогом деревянном бараке - ровеснике самой больницы, открытой в 1888 году. Ободранные стены, истертый линолеум в заплатках, туалет - обычные дырки в полу… Ни дать ни взять - готовые декорации для фильма ужасов. Степень огнестойкости у трухлявых стен нулевая.

Сами же пациенты чистенькие и ухоженные. В этом плане к персоналу - от главврача до санитарок - претензий нет. Им в ноги поклониться нужно за их профессионализм, за врачебное мужество, за душевное тепло, за то, что они в жутких бытовых условиях умудряются лечить людей и оставляют в сердцах непростых пациентов и их родных добрую память о себе.

А бывало и хуже. Главный врач ГБУЗ "Самарская областная клиническая психиатрическая больница" Михаил Шейфер помнит времена, когда ему ежедневно подавали сводку о пациентах, находящихся на полу: на нем из-за катастрофической нехватки мест раскидывали матрацы, иной раз даже без простыней. Этот кошмар в прошлом. Сейчас в палатах по-домашнему уютно, но чудовищная перенаселенность осталась. Да, четыреста больных вывели из деревянных лечебных корпусов. Одних отправили в дома-интернаты, других - в палаты сестринского ухода в райбольницах под наблюдение местных психиатров. Это облегчило ситуацию, но не спасло. Еще как минимум восемьдесят человек ждут своей очереди в пансионаты. Между тем отделения на Нагорной улице трещат по швам.

Накануне нашей встречи в больницу поступили сразу тридцать человек. Куда их? Женщины сейчас лечатся в более-менее современном кирпичном здании. Старый аварийный корпус, к счастью, снесли, но просторнее не стало. В палатах по шесть, восемь, а то и по шестнадцать человек. Кровати вплотную друг к другу. Больные лежат даже в коридорах. Такая вот шокирующая реальность…

Еще одно больное место - детское отделение, под которое временно приспособили резервный корпус на территории больницы. Здесь такая же запредельная переполненность и огромная личная трагедия в каждой палате. Даже малейшие ментальные отклонения у ребенка - страшная беда для семьи. А скученность и обветшалая инфраструктура усугубляют их состояние, давят на психику. Хоть как-то сгладить пребывание помогают игрушки, телевизор, детская площадка. Но стоит увидеть, как мама или нянечка несет на руках с этажа на этаж ребенка двенадцати или пятнадцати лет, так становится очевидным - не в игрушках здесь нуждаются, а в нормальных цивилизованных условиях. В Самарской области нет ни одного соответствующего стандартам детского центра, куда могли бы обратиться семьи за диагностикой и лечением психических заболеваний у детей.

Надежды и врачи, и родители возлагали на новое трехэтажное здание на улице Воронежской. Зря надеялись. Стройка тянется с 2010 года. Объект должны были сдать еще в 2015-м. На волне ожидания сюда даже завезли оборудование и мебель. Но… Строители нарушили все существующие нормы. Гидроизоляция отвратительная, в подвале вода, на стенах грибок, имущество ветшает. Диагноз очевиден: хроническая бесхозяйственность.

Были в свое время и разбирательства, и уголовные дела. Меня как журналиста и члена Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, которая проверяла условия пребывания инвалидов психоневрологического профиля, прежде всего, волнует дальнейшая судьба долгостроя. Ждать? Или уж и не надеяться.

Региональный Минздрав несколько обнадежил. Согласно последним данным, на корректировку проекта детского отделения из областного бюджета выделили около 6,3 миллиона рублей. Состоялся конкурс, и началась работа над самим проектом. При благоприятном сценарии, возможно, в этом году удастся открыть новое детское отделение. И маленьких пациентов начнут принимать в достойных условиях.

По программе "Развитие здравоохранения Самарской области на 2014-2021 годы" больнице выделено 62,9 миллиона рублей на приобретение модуля площадью 1900 метров, куда переведут из деревянного корпуса психбольных, страдающих туберкулезом. Освобожден один из деревянных корпусов, подготовлена площадка для установки модуля не позднее 1 июля 2020 года. Продолжают функционировать два деревянных корпуса - геронтологическое и инфекционное отделения. Их судьба должна решиться в этом году. Тогда больных переселят в новые модули, а старые деревянные корпуса снесут.

По мнению главврача Михаила Шейфера, принятые меры улучшат условия пребывания пациентов, но не решат проблемы недостатка площадей. Чтобы их решить, нужна федеральная программа создания нормативных условий нахождения пациентов в психиатрических стационарах.

От редакции

Елена Дмитричкова - главный редактор "Социальной газеты", которая издается в городе Самаре. Победитель 25-го всероссийского конкурса журналистов "Золотой гонг-2019" в номинации "Лучший материал о социальных проблемах". Приглашена на стажировку в гуманитарный блок "Российской газеты".