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16.01.2020 15:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области экс-начальника колонии осудили на четыре года

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области бывшие начальник исправительной колонии и главный бухгалтер осуждены за присвоение более чем 18 миллионов рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает СУ СК по региону, руководитель ИК-13 в Энгельсе вместе с главным бухгалтером присвоили 18 миллионов 668 тысяч рублей, предназначавшихся на премии подчиненным.

По версии следствия, начальник колонии и главбух в течение двух с половиной лет, с июля 2015 и по февраль 2018 года, издавали приказы о премировании работников колонии, однако сотрудникам на самом деле эти деньги не выдавались.

Финансовые махинации в пенитенциарном учреждении были выявлены сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Бывший главбух дала признательные показания на следствия и в суде, а экс-начальник колонии отрицал свою вину. Как сообщает пресс-служба ведомства, суд признал доказанной вину подсудимых.

Начальник колонии осужден на четыре года лишения свободы, а бывший главбух на три года, однако ей предоставлена отсрочка до достижения ребенком, которого она воспитывает, 14-летнего возраста.

В СУ СК отметили, что приговор в законную силу не вступил и подсудимые могут его обжаловать.

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