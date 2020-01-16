В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека, еще пять получили травмы.

Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, на трассе Саратов - Нижний Новгород в районе села Полчаниновка столкнулись легковой автомобиль "Волга" и минивэн. В результате погибли водитель "Волги" и три человека из микроавтобуса.

Еще пять пассажиров минивэна пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в автобусе ехали граждане Узбекистана.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева, глава региона поручил областному министру здравоохранения взять ситуацию с лечением пострадавших в ДТП под личный контроль.