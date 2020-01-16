В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства

В Татарстане правоохранительные органы начали проверку в связи с жалобами воспитанниц детского приюта на домогательства. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Обратилась в региональное управление Следкома РФ администрация социального приюта для детей и подростков "Акчарлак" Рыбнослободского района РТ.

Поводом послужило видео, опубликованное в соцсетях, где две девочки рассказывают, как сотрудник учреждения трогает их за интимные места под предлогом игры. Помимо этого руководство приюта направило обращение и в прокуратуру РТ, поскольку размещение видеоматериалов в интернете нарушает закон о персональных данных воспитанников.