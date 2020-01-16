В Ульяновской области опрокинулся автобус, пострадали 13 человек

В Ульяновской области опрокинулся пассажирский автобус "ПАЗ". В аварии пострадали 13 человек, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло утром на 114 километре автодороги Карсун - Ростислаевка: в условиях сильного гололеда пассажирский автобус "ПАЗ" съехал в кювет, после чего опрокинулся.

На момент происшествия в салоне находились 19 человек, 13 из них обратились за медицинской помощью.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Ульяновской области и сотрудники Госавтоинспекции, - уточнили в полиции.