Подводя итоги реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за минувший год, первым делом обычно вспоминают про четырехполосную высокоскоростную магистраль "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий". Ее завершающий отрезок сдали в эксплуатацию в конце лета. А еще за минувший сезон обновили сорок километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Всего же в течение года в области отремонтировано и построено более 360 километров автодорог федерального, регионального и местного значения. Областной проект "Дорожная сеть" был профинансирован более чем на 5,5 миллиарда рублей, 2,3 миллиарда из которых выделило правительство России.

Насколько эффективно использовались эти средства, проверяют в том числе общественники. К слову, нередко именно благодаря им те или иные дороги вообще попадают в списки нуждающихся в ремонте. Так, например, жители села Андреевка Кемеровского района несколько лет ждали, когда наконец в список включат улицу Специалистов, по которой их дети ходят в школу и детсад. Годами эта полукилометровая улица больше походила на полосу препятствий с рытвинами и ухабами. И хотя поток машин здесь с каждым годом только увеличивался (из-за выделения участков под индивидуальное жилищное строительство), на многочисленные обращения по поводу ремонта местные власти не реагировали. И вот в 2017 году один из самых проблемных инфраструктурных объектов области попал в топ-10 народного рейтинга по итогам голосования на интерактивной "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта.

- Но и после обращений активистов ОНФ к региональным и муниципальным властям администрация района, ссылалась на нехватку денег, выполняла лишь текущие дорожные работы. И только в 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки, - отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Кемеровской области, эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Алексей Редькин.

По данным администрации Кемерова, ремонт улицы Специалистов обошелся в 6,5 миллиона бюджетных рублей. "Фронтовики" выезжали в Андреевку - проверить качество выполненных работ, и селяне подтвердили, что на месте колдобин положили асфальт. Тем не менее проверяющие заметили, что дорожники не укрепили обочины, из-за чего пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, рискуя попасть под колеса, а водостоки на обновленной улице обустроены как попало. Ликвидировать эти недочеты, видимо, придется уже в следующем сезоне.

Но, помимо финансирования в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", муниципалитеты Кузбасса получили 1,6 миллиарда рублей областной субсидии, что превышает уровень 2018 года вдвое, а 2017-го - в шесть раз. По сообщению областного правительства, средства достались 28 территориям, где требовалось привести в порядок свыше 120 километров дорожной сети. Но, увы, не везде дороги отремонтировали, что называется, под ключ.

- Проверки показали, что в Мариинске, Новокузнецке, Осинниках, Прокопьевске, Гурьевске, Таштаголе, Промышленновском районе не на всех улицах есть освещение и дорожные знаки, не везде обустроены тротуары и пешеходные ограждения у наземных переходов со светофорами, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Не все гладко и на проезжей части: тут и там выбоины, просадки грунта, колея.

Между тем передвижение по таким участкам приводит к печальным последствиям. Перед новогодними праздниками в Кемерове на неосвещенном и нерегулируемом пешеходном переходе на Кузнецком проспекте в районе мясокомбината погибла многодетная мать. Молодую женщину рано утром сбил автомобиль, летевший на высокой скорости по неосвещенной дороге. Пострадавшая скончалась на месте, осиротели четверо детей. И это, увы, уже не первая жертва ДТП, которые случаются здесь регулярно. К слову, буквально за пару дней до трагедии на сложившуюся ситуацию (а особенно она обостряется в часы пик) пожаловался в соцсети один из жителей областного центра: "Повесьте хоть один фонарь на остановке "Мясокомбинат"!"

Кроме того, по итогам проведенных прокуратурой проверок стало ясно, что во многих муниципальных образованиях (включая Кемеровский район и относительно крупные города Ленинск-Кузнецкий и Белово) отсутствуют акты, регулирующие дорожную деятельность, не разработаны комплексные схемы организации движения. В этих муниципалитетах, а также в Кемерове, Новокузнецке, Мариинске и Юрге, не провели оценку технического состояния дорог и их паспортизацию, не выполнили и такие важные условия как постановка объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности. Не везде утверждены перечни аварийно-опасных участков, как и не приняты меры для устранения причин ДТП. В этом плане проштрафились семь муниципалитетов, среди которых Таштагол, Прокопьевский, Тяжинский и Яйский районы. По всем фактам приняты прокурорские меры реагирования. В частности, предъявлено 99 судебных исков (в 2018 году - 108), на основании результатов проверок возбуждено семь уголовных дел (в 2018-м - три), к административной ответственности привлечено 71 должностное лицо (в 2018-м - 14).

Тем временем

Представители ОНФ в Кузбассе - участники всероссийской акции "Дорога в школу" в конце минувшего года, опираясь в том числе и на информацию из соцсетей, обследовали и взяли под контроль потенциально опасные маршруты передвижения учащихся в Кемерове. Так, в поле зрения активистов оказались школы NN 74 и 26. Ходить туда дети были вынуждены в темноте, мимо заброшенных зданий, несанкционированных мусорных свалок, провалившихся погребов и открытых канализационных колодцев. Сведения о наиболее опасных участках передали в органы власти.