Красноярские инспекторы ГИБДД спасли из огня десятки животных

Инспекторы ГИБДД в Большеулуйском районе Красноярского края спасли из пожара более 100 животных частного фермерского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.

Экипаж ДПС проезжал мимо частного дома и заметил дым. Как выяснилось, это горели надворные постройки с животными - свиньями, кроликами и курицами. Они находились в запертых клетках.

Полицейские облили себя водой, чтобы войти в горящее помещение, и открыли все клетки. Так им удалось спасти живность.