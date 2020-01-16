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16.01.2020 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасное соседство

Почему произошла трагедия в мировом суде?
Текст: Юлия Потапова ( "Российская газета", Новокузнецк)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
16 января в помещении второго участка мирового суда по улице Энтузиастов Центрального района Новокузнецка раздались выстрелы. В результате пострадали два человека, один из которых скончался в больнице.

С ружьем в суд пришел 45-летний местный житель. Его попытался остановить судебный пристав. И тут же получил пулю в живот. Затем, оказавшись в одном из кабинетов, злоумышленник тяжело ранил находившуюся там 43-летнюю женщину. Кто-то из очевидцев произошедшего успел нажать тревожную кнопку, и приставы вместе с сотрудниками Росгвардии задержали стрелявшего. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, а 45-летний пристав скончался в больнице.

С ружьем в суд пришел 45-летний житель Новокузнецка. Его попытался остановить судебный пристав

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Кузбассу Надежда Ананьева. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Кузбассе оперируют женщину, раненную при стрельбе в суде

Как позже уточнили в следственном управлении, решается вопрос о переквалификации дела на статью об убийстве. Между тем, по неофициальным сведениям, основной фигурант проходит в качестве потерпевшего по другому уголовному делу, которое вчера утром как раз рассматривал суд. А раненая женщина, по версии следствия, по этому делу свидетель. Именно вынесенным судебным решением или течением процесса мог оказаться недоволен вооруженный мужчина.

История эта началась еще летом 2018-го в садовом товариществе, расположенном в селе Куртуково под Новокузнецком. Между двумя соседями, один из которых руководил товариществом, вспыхнул конфликт, попавший на видео. На опубликованных кадрах видно: пока глава садоводов вызывает полицию, выслушивая соседкину нецензурную брань, на него едет бульдозер. За рулем - разъяренный муж соседки, которая вместе с сыном указывает благоверному, куда ехать. В итоге он таранит двери гаражных боксов соседа. Хозяин оценил ущерб в миллион рублей.

Полиция сообщила тогда о двух уголовных делах, одно из которых было возбуждено по статье 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Именно потерпевший от действий водителя трактора, по не подтвержденным пока официальными источниками данным, и взял вчера в руки оружие.

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