Прошлый год запомнится рекордно низкими и наиболее комфортными для заемщиков ставками по ипотеке. По предварительным данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, среднегодовая ставка опустилась в 10,1 процента. Однако к концу 2019-го спрос на ипотечные кредиты пошел на спад, в итоге даже не достигнув показателей 2018-го. По прогнозам экспертов, в наступившем году ставки могут достичь нового минимума - пока что это главное условие оживления ипотечного рынка.

Впервые ниже десяти процентов ставка по ипотеке опустилась в 2018-м. Но уже в начале прошлого года банки пересмотрели свои ипотечные программы и, в соответствии с новыми установленными ЦБ ключевыми параметрами, повысили ставку на несколько пунктов.

Первое время это не мешало росту ипотечных сделок. В марте 2019 года управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало 5 813 сделок - на двенадцать процентов больше по сравнению с февралем и на 28 процентов больше, чем в январе.

А к концу года финансовые организации вновь объявили о снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования.

По данным новосибирского агентства недвижимости "Квадротека", в октябре средняя рыночная ставка по ипотеке сравнялась с минимумом 2018 года, опустившись до 9,4 процента. В ноябре у пятнадцати крупнейших банков страны этот показатель уже был на отметке 8,6-8,96 процента годовых для заемщиков, приобретающих новостройки, и 9,09 - для покупателей вторичного жилья.

В некоторых банках можно было получить кредит на покупку жилья на первичном рынке по ставке 6,6-7,95 процента годовых. Это абсолютный исторический минимум. Если же брать во внимание программы государственного субсидирования (ипотека с господдержкой) и индивидуальные программы застройщиков, то по некоторым из них ставка и вовсе опустилась до 3,7-5 процента. Новосибирская область, кстати, вошла в топ-5 регионов по объему выдач ипотеки с господдержкой.

И все же по итогам одиннадцати месяцев ипотечных сделок в регионе было зарегистрировано на пятнадцать процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года, - 64,8 тысячи против 76,2 тысячи. Максимум (6,8 тысячи) пришелся на апрель, тогда как в 2018-м - на октябрь (8,3 тысячи).

- К причинам охлаждения интереса к ипотеке можно отнести низкий уровень доходов населения, ажиотажный спрос на кредиты перед повышением ставки ЦБ в 2018 году, неопределенность и риски, возникшие в связи с реформой долевого строительства, недостаточные темпы развития экономики, - комментирует ситуацию директор агентства "Квадротека" Владимир Голованов.

По данным Банка России, в Новосибирской области за девять месяцев 2019 года объемы ипотечного кредитования снизились, по сравнению с девятью месяцами 2018-го, на шесть процентов, а количество выданных кредитов - на четырнадцать процентов. Поэтому сегодня банкам приходится работать на опережение, оперативнее реагировать на запросы клиентов.

По мнению члена правления банка "Открытие" Александра Пахомова, в наступившем году темпы роста ипотечного кредитования хотя и замедлятся, но все же останутся достаточно высокими - около пятнадцати процентов. Этому будет способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

- Ипотека достаточно чувствительна к изменениям, поэтому снижение ключевой ставки позволит ипотечным ставкам выйти на новые минимумы, что поддержит спрос со стороны населения, - уверен эксперт.

- Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. В 2020 году мы вплотную приблизимся к уровню в восемь процентов, обозначенному президентом России, - так же позитивно оценивает перспективы президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

- Финансисты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Это означает, что может снизиться и ставка по ипотеке, - полагает Владимир Голованов.

По его мнению, дальнейшее удешевление ипотеки имеет и обратную сторону. Оно может привести к росту спроса на квартиры, а значит, цены на жилье поднимутся. К тому же переход строительной отрасли на проектное финансирование также способствует увеличению цен на новостройки. Кроме того, рынок ожидает ужесточение условий выдачи ипотеки заемщикам, уже имеющим какие-либо кредиты или получающим "серые" зарплаты. Показатель долговой нагрузки заемщика - ПДН (отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) - уже используется банками при выдаче потребительских кредитов.