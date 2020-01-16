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16.01.2020 08:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Резервы для экспорта

Станут ли алтайские сыры, масло и колбаса конкурентными на внешних рынках?
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 7(8061)
В прошлом году сотрудниками управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай было сертифицировано 1,028 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки на экспорт. Главными направлениями экспортных поставок стали Казахстан (470 тысяч тонн), Китай (176 тысяч тонн), Киргизия (29 тысяч тонн), Монголия (44 тысячи тонн), а также Азербайджан, Беларусь, Иран и Узбекистан.
Хороший сыр научились делать во многих российских регионах, поэтому со сбытом традиционной алтайской продукции возникли проблемы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Хороший сыр научились делать во многих российских регионах, поэтому со сбытом традиционной алтайской продукции возникли проблемы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Хороший сыр научились делать во многих российских регионах, поэтому со сбытом традиционной алтайской продукции возникли проблемы. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Чуть больше миллиона тонн - это много или мало? Напомним, что, в соответствии с поручениями правительства России и паспортами федерального и регионального проектов "Экспорт продукции АПК", к 2024 году объем сельскохозяйственных товаров, вывозимых из Алтайского края за рубеж, должен достичь 501 миллиона долларов, то есть увеличиться в 2,7 раза по отношению к 2017-му. В 2018 году из региона было отгружено на экспорт 600 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки на сумму 198 миллионов долларов. Окончательные итоги прошлого года еще не подведены, хотя понятно, что 200-миллионый показатель будет заметно превышен (по итогам десяти месяцев суммарный объем экспорта продукции АПК составил 212 миллионов долларов).

Однако очевидно, что для достижения амбициозной цели в полмиллиарда долларов необходимо в краткие сроки решить комплекс задач. Это и создание новой товарной массы, и построение экспортно ориентированной инфраструктуры, и устранение тарифных и нетарифных торговых барьеров.

Фото: GettyImages
Зачем государство ограничивает экспорт зерна

В этом отношении минувший год оказался противоречивым. С одной стороны, экспорт вырос. С другой, ощутимых прорывов нет. В первую очередь заметно увеличилась экспортная отгрузка зерна - в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом. Поставки пищевой и обрабатывающей промышленности выросли на 26 процентов, мяса и молочной продукции - на 45, рыбы - на 16 процентов. Рыбные продукты (в основном филе окуня), пусть и в небольших объемах - по двадцатитонному контейнеру в месяц, поставляются в страны ЕС, США и Канаду. Небольшой ручеек зеленой гречки (обшелушенной, но не обработанной паром) не первый год течет в Японию.

А вот с экспортом подсолнечного масла возникли сложности - компания "Юг Сибири" проходит процедуру банк-ротства, поэтому желаемого роста переработки масличных культур нет, а есть снижение на девять процентов. Но это, уверены в краевом правительстве, временные трудности, поскольку у нового собственника большие планы по части экспорта. Тем более что даже в Китае, на рынок которого невозможно пробиться без кропотливой работы и большого терпения, у алтайского растительного масла хорошие перспективы.

Кроме того, в КНР ритмично идут поставки фасованной муки, производимой в Алейске.

Особая проблема - знаменитые алтайские сыры, сбыт которых в последнее время затруднен, поскольку хорошие сыры научились делать во многих регионах. По данным краевых властей, пока нет проблем с экспортом плавленых сыров - они уходят в Казахстан и Киргизию.

- Один из выходов из ситуации с затовариванием складов сырной продукцией видится в развитии фасовки, устраивающей торговые сети и потребителей, - пояснил корреспонденту "РГ" начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. - Те, кто по старинке продает сыры большими блоками, испытывают сложности. Кроме того, нужно работать над расширением каналов сбыта - выходить на рестораны, кафе, бюджетные организации. В целом хочу сказать, что остатки сыров на наших складах некритичные.

Другая непростая ситуация - с обанкроченным весной прошлого года Иткульским спиртзаводом, продукция которого не так давно ценилась далеко за пределами Алтайского края. Сейчас на предприятии числятся 284 человека, из них часть не выходит на работу. В октябре 2019-го было закуплено необходимое зерновое сырье, из которого на заводе произвели спирт, и изготовленная из него водка поступила в продажу. Долгов по налогам и зарплате, как уверяют в краевом правительстве, на предприятии нет.

В пищевой промышленности региона есть немалые резервы. На восемь процентов снизился экспорт масложировой продукции, что неудивительно - чтобы выпускать качественное и конкурентное сливочное масло, нужно кондиционное молоко, а его на Алтае пока не хватает.

Любопытная картина складывается по колбасным изделиям. В 2012 году был достигнут максимальный уровень производства - 26,7 тысячи тонн. После этого началось неуклонное снижение - до 15,4 тысячи тонн в 2018-м. Эксперты по-разному объясняют такое падение. Кто-то утверждает, что люди стали больше заботиться о здоровом питании. Другие говорят, что в условиях падения реальной покупательской способности населения речь идет о выборе между колбасой и макаронами с картошкой в пользу последних. Третьи указывают на выросший потребительский скепсис в отношении качества колбасных изделий ряда производителей. Неслучайно "колбаса из мяса", произведенная на небольших местных предприятиях, расходится влет. А место колбасных изделий занимают различные мясные полуфабрикаты и консервы (Бийский консервный завод работает сейчас на полную мощность - в основном по заказу минобороны).

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Смогут ли алтайские колбаса, сливочное масло и твердые сыры стать конкурентными на внешних рынках? Да, если повысить качество продукции, производимой в экологически чистом регионе, а для этого надо выводить на новый уровень весь животноводческий комплекс. Такой сдвиг стал бы значительным фактором для расширения экспортного потенциала алтайского АПК.

- Не секрет, что внутрироссийский рынок пищевой продукции стал высококонкурентным, - подчеркивает начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. - Сейчас не проблема выпустить продукт, проблема - его продать. Поэтому поиск рынков экспорта для предприятий "пищевки" стал приоритетным. Важно отметить, что ключевым препятствием для развития экспорта нашей продукции является значительная удаленность края от основных мировых рынков сбыта и, как следствие, высокие логистические затраты. Это отрицательно влияет на конкурентоспособность.

В последние десятилетия предпринималось немало попыток как со стороны исполнительной и законодательной властей региона, так и бизнес-сообщества, однако снизить затраты на логистику не удалось. Вероятно, одному Алтайскому краю такую проблему не решить. Требуется согласованная позиция всех сибирских регионов. Правда, горизонтальные связи сейчас поч-ти не работают, а такие структуры как межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", возможно, требуют "перезагрузки" в условиях новых вызовов.

Кстати

В конце 2019 года холдинг Marussia Beverages приобрел Иткульский спиртзавод за пятнадцать миллионов евро. После модернизации производства на предприятии планируется наладить выпуск дистиллятов и виски. По словам Александра Большакова, новый собственник обещал решить проблему реструктуризации долгов и получить право на розлив водки (все торговые марки запатентованы). Между тем широко известная водка "Алтай" является брендом компании Pernod Ricard и разливается в Башкирии.

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