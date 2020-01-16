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16.01.2020 06:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Алтайском крае планируют либерализовать налоговые режимы для поддержки бизнеса
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 7(8061)
В Алтайском крае ожидают серьезного увеличения налоговой нагрузки на бизнес в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Регион пока не вошел в число субъектов, где введен налог на самозанятых, поэтому краевые власти обещают либерализовать действующие налоговые режимы, чтобы снизить фискальную нагрузку на бизнес. В частности, в очередной раз предпримут попытку оживить патентную систему.

- Отмена единого налога на вмененный доход в нынешних экономических условиях приведет к закрытию тысяч предприятий малого бизнеса, - уверен председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. - Мы помним, как больно ударило по предпринимательству резкое повышение страховых взносов. Сегодня, с учетом роста НДС и имущественных налогов, нагрузка на МСП уже зашкаливает. Мы обратились во все инстанции с просьбой пролонгировать действие ЕНВД, ведь его вводили как инструмент поддержки, и он действительно был таковым.

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В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры корреспонденту "РГ" подтвердили, что ЕНВД очень востребован в регионе - им пользуется большая часть предпринимателей.

- Поскольку в 2021 году эта налоговая система полностью завершит свое действие, мы должны создать в крае максимально благоприятные условия для перехода на другие налоговые режимы, - пояснил начальник управления Александр Евстегнеев. - Уже создана рабочая группа. Мы планируем отрегулировать патентную систему, варьируя ставки и коэффициенты. Можно также снизить ставки по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, надеемся, что с 1 июля 2020 года край сможет ввести налог на самозанятых - это будет хороший инструмент для микробизнеса.

Хотя патенты МСП выдают уже семь лет, в регионе они так и не получили широкого распространения. Сегодня их используют немногим более 600 индивидуальных предпринимателей из 53,1 тысячи, зарегистрированных в Алтайском крае. "Иногда ИП просто не могут подсчитать, сколько придется платить налогов. По некоторым видам деятельности патент выгоднее ЕНВД", - пояснили в управлении.

По словам председателя совета регионального отделения "Опоры России" Евгения Госькова, предприниматели, не дожидаясь прекращения действия ЕНВД, начали переходить на "упрощенку", а не на патенты. Почему же буксует патентная система? Во-первых, она распространяется только на ИП, малые предприятия ею пользоваться не могут. Во-вторых, патент, в отличие от "упрощенки", не включает страховые взносы. Их надо платить отдельно, что значительно повышает налоговую нагрузку. Поэтому "Опора России" предлагает на федеральном уровне внести поправки в закон о патентной системе - распространить ее на микропредприятия и включить в нее страховые взносы.

У регионов также есть возможность сделать патенты более привлекательными для бизнеса. Можно снизить ставки, пересмотреть размер потенциально возможного годового дохода, с которого уплачивается налог, уменьшить или отменить повышающие коэффициенты за использование труда наемных работников.

- Не дело, когда стоимость патента увеличивается в 1,4 раза за одного наемного работника, в два раза - за двух и так далее. Ведь выручка не растет пропорционально количеству сотрудников. К тому же это официальная занятость, заработная плата. Тут нужно не повышать, а снижать стоимость патента. Или хотя бы не увеличивать, - уверен Евгений Госьков.

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Алтайское отделение "Опоры России" предлагает существенно уменьшить ставку и по упрощенной системе налогообложения - с шести до трех процентов от доходов. При этом 15-процентный налог на "доходы минус расходы" можно и не снижать, поскольку им пользуется всего один-два процента предпринимателей. Непопулярен он потому, что достаточно сложно документально подтверждать все расходы. Если бы по "упрощенке" сделали единую для всех ставку в три процента на доходы, она могла бы заменить единый налог, говорят предприниматели. Сегодня такая сниженная ставка действует только для "экзотических" и нераспространенных бизнесов, как например, валяние обуви из войлока.

Евгений Госьков напомнил, что фискальная нагрузка на бизнес вырастет уже в этом году, поскольку с 1 января 2020-го расширился список имущества, налоги за которое предприниматели будут платить по кадастровой стоимости. "Проблема в том, что в Алтайском крае установлена максимальная ставка налога на имущество в два процента. К тому же регион - один из девяти субъектов РФ, где нет никаких льгот и вычетов при его уплате. Наши предприниматели платят за имущество по полной, даже если не ведут деятельность. Поэтому мы предлагаем региональным властям обратить внимание и на эти платежи", - подчеркнул он.

Комментарий

Юрий Фриц, председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

- У региональных властей есть инструменты, чтобы создать благоприятный налоговый климат для развития предпринимательства, но они ограничены федеральными нормами. Хотя если будет доработана патентная система, снижены вдвое ставки по "упрощенке", это даст положительный эффект. Но я сомневаюсь, что такие решения будут приняты с учетом высокой дотационности Алтайского края. Власти почему-то озабочены только выпадающими бюджетными доходами при снижении налоговой нагрузки и не учитывают, что сегодня уже идут деструктивные процессы сокращения числа предпринимателей и малых предприятий. Но мы все-таки ждем позитивных результатов работы комиссии по либерализации налоговых режимов.

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