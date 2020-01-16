В Кузбассе при перестрелке в суде погиб пристав

Во время перестрелки на участке мирового суда в Новокузнецке погиб судебный пристав и ранена свидетельница.

По версии следствия, утром 16 января в помещение суда вошел 45-летний мужчина с ружьем. Он выстрелил в остановившего его на входе судебного пристава. 45-летний сотрудник ФССП получил тяжелое ранение в живот. Затем злоумышленник прошел в кабинет и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, присутствовавшую там в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.

После этого стрелявшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии (свидетель произошедшего нажал тревожную кнопку). Потерпевших госпитализировали. Пристав скончался от раны в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), на месте работают следователи и сотрудники полиции, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения.