Структуру для сопровождения "мусорной" реформы решили создать в Кузбассе после того, как регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на юге области - компания "ЭкоТек" - приостановил вывоз ТКО, не согласившись с тарифами на свои услуги.

Сложная ситуация сложилась в Прокопьевске, Киселевске, Мысках, Осинниках и Междуреченске. Глава Междуреченска Владимир Чернов направил материалы о бездействии реоператора в прокуратуру и Госжилинспекцию. Соответствующие обращение подготовила и администрация Киселевска. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку. К этому времени, впрочем, контейнеры во дворах уже были пусты. Между тем регоператор в прошлом году неоднократно заявлял: физические и юридические лица задолжали ему полмиллиарда рублей.

Ликвидировать сбой в регио-нальной системе обращения с ТКО городским и областным властям удалось за три дня. Пос-ле чего они обсудили ситуацию с представителями "ЭкоТека". Собственник компании Георгий Лаврик заявил, что не считает действия регоператора противозаконными, ведь уже больше года она "нарабатывает убытки". Объемы вывозимого мусора превышают размеры реальной оплаты за вывоз. В ответ губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев высказался о невозможности выполнить требования о внеочередном повышении тарифа для населения.

Муниципалитеты, по мнению губернатора, напрямую заинтересованы в сотрудничестве с бизнесом в проведении "мусорной" реформы. В итоге договорились, что "ЭкоТэк" передаст муниципалитетам всю электронную базу заключенных договоров, чтобы ее можно было актуализировать. Это позволит проверить, правильно ли начисляется плата за вывоз мусора, отследить процесс заключения и выполнения договоров, что особенно важно для бизнесменов и жителей частного сектора. Кроме того, с 1 февраля нынешнего года в структуре областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса будет создан отдел по сопровождению "мусорной" реформы. Его задача - следить за соблюдением законодательства в этой сфере.

Тем временем депутаты Госдумы РФ обратились в Генпрокуратуру с предложением - проверить, как в регионах проводились общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами. По данным профильного комитета, в 17 субъектах федерации эту процедуру еще и не начинали. А там, где начали, не поторопились учесть предложения, поступившие от граждан. Так, по данным думского комитета, не было учтено ни одного предложения от жителей Кузбасса.

Между тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в областном департаменте природных ресурсов и экологии, территориальная схема обращения с отходами, включая ТКО, утверждена постановлением регионального правительства 10 декабря прошлого года. А обсуж-далась и корректировалась она в период с февраля по декабрь 2019-го. С учетом всех поступивших предложений.

- В течение года общественные обсуждения терсхемы проводились трижды, - уточнила замначальника департамента Наталья Агафонова. - Уведомления об их проведении, как и заключения об учете поступивших замечаний и предложений, размещены на главной странице официального интернет-сайта департамента. В общей сложности мы получили 161 предложение, в том числе 35 - от общественных организаций и одно - от гражданина.

Из этого списка, по словам Агафоновой, 22 посчитали существенными, и все они были учтены.

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области:

- Такие методы работы регоператора недопустимы. Ни при каких обстоятельствах останавливать вывоз мусора нельзя, тем более в таком регионе как Кузбасс, с высочайшей плотностью населения. Повышать тариф - несвоевременно, нужно искать другие пути. Прежде всего навести порядок в договорной базе - регоператору и муниципалитетам сверить данные о юридических и физических лицах. Все главы территорий подтвердили готовность к совместным действиям. Тем более что в Кузбассе есть отлично зарекомендовавшие себя методики по работе с получателями услуг в электро-энергетике.