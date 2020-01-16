В Новокузнецке неизвестный открыл стрельбу в здании мирового суда

В четверг утром неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке. В результате пострадали два человека, один из них от полученных ранений скончался.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Кемеровской области. Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, стрелявший задержан.

Медики уточнили, что ранения получили сотрудница суда и судебный пристав. Мужчина скончался в машине "скорой помощи", женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.