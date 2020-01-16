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16.01.2020 06:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поездом до окраины

В Новосибирске ускорят работу над проектом городской электрички
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 7(8061)
В Новосибирской области в ближайшие пять лет планируют запустить городскую электричку, а в этом году открыть после реконструкции три железнодорожных вокзала на станциях Чаны, Сокур и Татарская.

Это предусмотрено новым трехсторонним соглашением между правительством Новосибирской области, мэрией Новосибирска и компанией "Российские железные дороги".

Губернатор Андрей Травников полагает, что соглашение будет способствовать реализации инфраструктурных проектов. Прежде всего - городской электрички, запуск которой существенно бы улучшил доступность отдаленных микрорайонов левобережья города.

Курган и Екатеринбург свяжет скоростная электричка

Еще в марте 2018 года глава региона поручил профильным ведомствам ускорить работу над проектом. Одновременно с этим предполагается организация транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок у новых платформ.

В том же году на деловом завтраке в "РГ" начальник Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Александр Грицай, отвечая на вопрос о запуске скоростных электропоездов и городских электричек, отметил, что для этого необходимы реконструкция железнодорожной инфраструктуры и современная техника. За последние пять на эти цели направлено более 42,5 миллиарда рублей, из них 13,6 мил-лиарда - в 2019-м. Средства вложены в обновление инфраструктурных объектов, строительство новых пересадочных пунктов, управленческих комплексов. В конце прошлого года парк подвижного состава пополнен двумя современными энергосберегающими электропоездами серии ЭП2Д. В конце января наступившего года регион получит еще один электропоезд этой серии.

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, городские электрички - не столь отдаленная перспектива, как может показаться на первый взгляд. Уже есть наработки, которые решают проблему перевозки пассажиров из Академгородка до центра Новосибирска. Кроме того, на повестке дня - внутригородские проекты, такие как открытие железнодорожного переезда, соединяющего улицы Гребенщикова и Фадеева.

- Это значительно улучшит транспортную доступность четвертого, пятого и шестого микрорайонов, - отметил Анатолий Локоть.

Также трехсторонним соглашением предусмотрено продление пригородного железнодорожного сообщения до аэропорта Толмачево - по примеру московских аэроэкспрессов, о чем говорят уже не первый год. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стороны договорились о возможной организации скоростного движения, которое свяжет Новосибирск c Барнаулом, Томском, Кемеровым, Новокузнецком, Омском. Уже разработаны технико-экономические обоснования, но реализация проекта опять же упирается в финансирование.

Не менее важно строительство второго железнодорожного пути от Новосибирска до города Черепаново, а также развитие пригородного железнодорожного сообщения, в том числе на участке от станции Новосибирск-Главный до станции Искитим. Стороны договорились о создании транспорт-но-пересадочных узлов в южном направлении - в Бердске, Искитиме и Черепаново. С прошлого года ведется комплексная реконструкция железнодорожного вокзала и прилегающей территории во втором по численности населения городе региона - Бердске.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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