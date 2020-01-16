В Новосибирской области возбудили дело после исчезновения ребенка

Уголовное дело по статье об убийстве малолетнего возбуждено в Следственном управлении СКР по Новосибирской области. Как рассказали в ведомстве, речь идет о безвестном исчезновении десятилетней девочки в городе Карасук, ее ищут второй день подряд.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, девочка вышла из музыкальной школы по адресу Совхозная, 1 и направилась домой, в сторону улицы Союзной. Однако родители так и не дождались ребенка.

В ориентировке указано, что рост девочки 150 сантиметров, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в вязаную розовую шапку, куртку леопардового окраса, голубой шарф и коричневые сапоги. При себе у пропавшей был голубой рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по номерам 232-81-44, 02,102, 8 (38355) 33-222, 32-218, 32-216, 32-217. В поисках пропавшей участвуют полторы сотни человек: полиция, силы МЧС, волонтеры, местные жители.

На месте работает следственная бригада, опрошены родственники и соседи девочки.