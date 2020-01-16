В Приангарье при пожарах в частных домах за сутки погибли семь человек

В Иркутской области за последние сутки в огне погибли семь человек, в том числе, двое детей, сообщает пресс-служба МЧС региона. В поселке Большеворонежском Зиминского района жертвами пожара стали трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Ожоги получил их семилетний брат. Дети были одни дома без присмотра старших.

В деревне Булык Боханского района погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском - 39-летний мужчина, в поселке Усть-Уда - двое мужчин и женщина. Все пожары произошли в частных жилых домах.

"В качестве наиболее вероятных причин пожаров рассматриваются электротехнические причины. Всплеск пожаров с гибелью людей связан с понижением среднесуточных температур, а также ослаблением внимания органов местного самоуправления к проблеме пожарной безопасности в жилом секторе", - рассказал заместитель Главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.