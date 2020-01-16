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16.01.2020 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири "умный" извещатель спас многодетную семью от пожара

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Семья с четырьмя детьми из поселка Горбуново Новосибирской области вовремя выбралась из горящего дома благодаря громкому сигналу автономного пожарного извещателя. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, встроенный в прибор GSM-модуль автоматически подал сигнал в оперативную службу.

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Сообщение о возгорание в селе Куйбышевского района поступило в 02.10 поместному времени. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом полыхал. Там жила семья: двое родителей, четверо детей, старшему из которых всего 11 лет. Всем удалось спастись до прибытия пожарных благодаря тревоге, поднятой "умным" извещателем.

Глава семьи пытался бороться с огнем самостоятельно, получил ожоги. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Через час после того, как датчик сообщил о возгорании, пожарные справились с огнем. Площадь горения составила около 80 квадратных метров.

Сейчас потерявшая дом семья находится у родственников, районная администрация рассматривает вопрос о дальнейшем их размещении и предоставлении погорельцам жилья. Дознаватель пожарного надзора в ближайшее время должен установить причину возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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