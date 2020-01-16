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16.01.2020 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Томской области подготовят план реализации президентского послания

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Сергей Жвачкин поручил аппарату администрации региона подготовить план реализации президентского послания в Томской области.
Фото: Пресс-центр администрации Томской области Фото: Пресс-центр администрации Томской области
Фото: Пресс-центр администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации региона, Сергей Жвачкин  принял участие в оглашении послания президента Федеральному Собранию РФ. Церемония состоялась 15 января в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Губернатор Сергей Жвачкин особо отметил, что "обращение главы государства стало прорывным для страны и ее граждан". Главное - оно направлено на рост доходов людей и социальную справедливость.

По мнению главы региона, новые задачи, поставленные президентом страны, коренным образом улучшат качество жизни граждан.

- Главным героем послания и его адресатом стал Человек. Все обратили внимание на то, что глава государства обращался не только к парламенту, но и напрямую к гражданам страны, - поделился своими впечатлениями Сергей Жвачкин.

На его взгляд, главной целью на ближайшие годы, обозначенной  президентом, стали сбережение и приумножение народа России. И эта цель подкреплена беспрецедентными мерами поддержки семей. Речь идет о  новых пособиях, которые устанавливаются на детей в возрасте с трех до семи лет для нуждающихся семей. Это и помощь семьям в виде материнского капитала при рождении не только второго ребенка, но и первенца. В числе озвученных президентом социальных мер поддержки семей - льготная ипотека, увеличение числа и повышение эффективности социальных контрактов. Важное направление - бесплатное и здоровое горячее питание для всех школьников младших классов, а также новые решения в сфере здравоохранения и многое другое.

- Президент уделил очень много внимания сферам экономики, экологии, науки, вопросам внутренней и внешней политики, модернизации Конституции. Но в целом его послание носит ярко выраженный социальный характер. Именно этого в первую очередь от государства сегодня ждут люди, - подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. Теперь наша задача - претворить в жизнь все решения президента.

Справка "РГ"

Томская область стала одним из пилотным регионов, где с 2018 года реализуется проект по снижению уровня бедности и внедрению социального контракта. В рамках проекта по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в 2020 году в Томской области предполагается оказать помощь малоимущим семьям на основании заключенного с ними социального контракта. При заключении социального контракта составляется программа мероприятий, которые должны помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации. Например, для выхода семьи на самообеспечение предлагается трудоустройство или профобучение, занятие предпринимательской деятельностью, развитие личного подсобного хозяйства. Так, в 2020 году предполагается оказать помощь в трудоустройстве не менее 1650 жителям области, в профобучении и профессиональной переподготовке - 420, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности - 40, на развитие личного подсобного хозяйства - не менее 150.

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