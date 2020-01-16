Корреспонденты "Российской газеты" проверили, как в регионах принимали территориальные схемы обращения с отходами. От них зависит не только экологическая ситуация и комфортность проживания, но и стоимость "мусорных" услуг.

В схемах прописано, как сортировать, вывозить, перерабатывать мусор, где организовать его захоронение. По закону власти должны проводить общественные обсуждения схем, чтобы жители и бизнес могли предложить свои поправки.

Пришлось судиться

"Общественные слушанья? - удивляются в Орловской области. - А разве они были?" Оказывается, были. Их объявили в апреле 2019 года, но слово "обсуждение" к ним мало подходит.

Проект опубликовали на сайте правительства области, но надежно спрятали в глубинах интернета. Даже людям, знающим об открытии слушаний, нелегко было найти предмет обсуждения. Счастливчикам, разыскавшим проект, предлагали направлять замечания письменно в профильный департамент. Но без обратной связи.

Организация общественного обсуждения "мусорных" схем стоит миллион рублей. С финансированием есть проблемы, сообщили в одном из регионов

"Поправки рассматривали те же чиновники, что разработали схему, - сообщил "РГ" глава компании по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) Юрий Парахин. - Ни одно из наших предложений в нее не вошло".

Иски против департамента строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства подали компании, работающие на "мусорном" рынке. По их мнению, нормативы образования ТКО были завышены, что позволило властям собрать с населения дополнительные деньги.

В перечень ТКО помимо бытового мусора был включен уличный сор и отходы после ухода за газонами и даже из колумбариев. Также в схему включили еще не работающий завод. Чиновники зарезервировали для него сотню тысяч тонн виртуального мусора. Суд счел, что это влияет на интересы бизнеса и населения. И отменил норматив накопления отходов, общее расчетное количество мусора и реестр операторов, где фигурирует недействующий завод.

А поговорить?

В Дагестане, судя по сообщению на сайте министерства природных ресурсов и экологии республики, слушания закончились 12 января этого года. Однако в беседе с корреспондентом "РГ" активисты и экологи рассказали, что никакими сведениями о проводимых слушаниях не располагают.

А в Кабардино-Балкарии правительство региона уже утвердило территориальную схему. Но без общественных обсуждений. И когда регоператор приступил к работе выяснилось, что мусора оказалось значительно меньше, чем в схеме.

Тут есть один нюанс. Схему приняли до выхода постановления об общественных обсуждениях (октябрь 2018 года). Но и с той поры времени прошло много. Где слушания? "Их организация будет стоить больших денег, в других регионах не меньше миллиона рублей вышло, - сообщила начальник отдела коммунального хозяйства Анжела Арутюнян. - С финансированием есть проблемы".

Можем же!

Несколько этапов обсуждений прошли в Архангельской области. На первую схему поступило более трех тысяч замечаний. В результате от нее решили отказаться. "Подготовлен второй проект терсхемы, - рассказал "РГ" зампред правительства области Евгений Фоменко. - На него поступило около тысячи предложений".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ольга Бухарова

Их рассматривала спецкомиссия, в которую вошли эксперты, представители муниципалитетов, общественных объединений, экологи, депутаты. Заседание, где обсуждали предложения граждан, транслировали в онлайн-режиме, пригласили СМИ. Итог? В схему внесены существенные изменения. И уточнили сведения о несанкционированных свалках, к ликвидации которых уже приступили.

Всё успели сделать в срок в Кузбассе. Обсуждения проводили трижды, уточнила замначальника департамента природных ресурсов и экологии Наталья Агафонова. И все существенные замечания были в конце концов учтены.

А в Ставропольском крае эта работа будет продолжена, хотя схема и утверждена по всем правилам. "Сегодня мы имеем понятный и емкий документ, - сказал "РГ" министр ЖКХ края Роман Марченко. - Мы не говорим, что он идеален. Территориальная схема - не застывшая форма. Мы вправе корректировать ее ежегодно". Не исключено, это же ждет и схему, утвержденную в Коми. Все процедуры обсуждения провели в срок. Но вопросы у людей остались. Это понимает и власть. Губернатор Сергей Гапликов в эфире регионального канала заявил, что новая система реализуется, но пока "далека от совершенства".

Будем догонять

Есть регионы, где обсуждения еще впереди. В Иркутской области их проведут в первом квартале. Терсхема, правда, уже утверждена. Изменения и дополнения придется вносить в уже готовый документ.

В январе-феврале пройдут слушания в Карачаево-Черкесии. Учитывая опыт других регионов, общественники обратили внимание, что опубликованную на сайте правительства схему мало кто прочитает. "Сайт имеет очень низкую посещаемость, - пояснил куратор тематической площадки ОНФ "Экология" в республике Азамат Ужахов. - А информации о схеме в СМИ нет. Мы намерены поднять этот вопрос в правительстве республики".

Комментарий

Альбина Дударева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ:

- В стране должна появиться единая федеральная схема обращения с отходами. Ее разработает Российский экологический оператор.

Он должен довести до ума территориальные схемы и объединить в одну общефедеральную. Будет создана согласительная комиссия, чтобы снимать все возникающие противоречия. Ведь сейчас каждый регион отвечает за свои отходы. И нет понимания, как, например, поступать в городах федерального значения.

Пока территориальные схемы не коррелируются между собой и не несут индикаторов и показателей целей нацпроекта "Экология". Поэтому многие схемы неэффективные, труднореализуемые и откровенно фантастические. Регионы пошли по простому пути - от очевидного, чем сейчас располагают. В итоге территориальная схема напоминает документ, где попросту поименованы населенные пункты, где будут предполагаемые объекты по переработке мусора. А что именно там будет происходить с отходами - сжигание, сортировка или размещение? Вот таких пояснений, технологических решений пока нет. Кстати, Росприроднадзор при согласовании территориальных схем обращает внимание - не зашли ли они на территорию особо охраняемой природной зоны.

За плохое качество территориальных схем до сих пор никто из региональных чиновников не понес персональной ответственности. Впрочем, тут стоит учитывать, что регламент общественных слушаний был введен позже, чем началась разработка территориальных схем.

Подготовила Ольга Бухарова