Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева к четырем с половиной годам колонии. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Присвоение или растрата".

Как полагает следствие, чиновник присвоил средства в сумме 35 миллионов рублей, выделенные на ремонт туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана. Свою вину он не признал. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 56 миллионов рублей.

Шамиля Исаева задержали в рамках антикоррупционной кампании, которая проходит в органах власти Дагестана с начала 2018 года. За короткое время были арестованы председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования Шахабас Шахов и другие чиновники.

Бывший премьер Гамидов по одной из предъявленных ему статей был осужден на шесть с половиной лет колонии. Юсуфова приговорили к пяти с половиной годам заключения.

А на днях Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть и дело в отношении бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Он обвиняется в мошенничестве, а также присвоении и растрате бюджетных средств.