Новости

Путин включил Мишустина в состав Совбеза 22:45
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин 22:27
Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР 22:20
Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым" 22:03
Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 21:26
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 21:14
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 21:06
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 20:54
Тайную камеру нашли под "Золотым домом" Нерона 20:52
Свердловский омбудсмен примет участие в подготовке поправок в Конституцию 20:49
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing 20:14
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 23:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украл из "гнезда"

За присвоение бюджетных средств осужден бывший вице-премьер правительства Дагестана
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева к четырем с половиной годам колонии. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Присвоение или растрата".

Как полагает следствие, чиновник присвоил средства в сумме 35 миллионов рублей, выделенные на ремонт туристической базы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана. Свою вину он не признал. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 56 миллионов рублей.

В Коми по подозрению в получении взятки задержали главу МВД

Шамиля Исаева задержали в рамках антикоррупционной кампании, которая проходит в органах власти Дагестана с начала 2018 года. За короткое время были арестованы председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования Шахабас Шахов и другие чиновники.

Бывший премьер Гамидов по одной из предъявленных ему статей был осужден на шесть с половиной лет колонии. Юсуфова приговорили к пяти с половиной годам заключения.

А на днях Лефортовский суд Москвы должен рассмотреть и дело в отношении бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Он обвиняется в мошенничестве, а также присвоении и растрате бюджетных средств.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица СКФО Дагестан Махачкала ЦФО Москва

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву