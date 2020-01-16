В Ингушетии фиктивно трудоустроили более 50 тысяч человек

В Ингушетии в суд передано дело о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек. Об этом сообщило региональное управление СК России.

Руководители нескольких предприятий республики для создания видимости увеличения количества рабочих мест и положительного имиджа внесли в официальные документы в 2018 году ложные сведения.

Якобы, у них официально трудилось более чем 50 тысяч сотрудников, на самом деле работало не более 80 человек.

Фигурантами громкого уголовного дела о служебном подлоге стали должностные лица государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий "Насыр-Кортское", "Магас", "имени Серго Орджоникидзе", "Атлас", "Зори Кавказа", "Малгобекское". Среди таких "работников" оказалось немало пенсионеров, которые в результате лишились надбавок к пенсионным выплатам.