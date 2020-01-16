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16.01.2020 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии фиктивно трудоустроили более 50 тысяч человек

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ингушетии в суд передано дело о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек. Об этом сообщило региональное управление СК России.

В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов

Руководители нескольких предприятий республики для создания видимости увеличения количества рабочих мест и положительного имиджа внесли в официальные документы в 2018 году ложные сведения.

Якобы, у них официально трудилось более чем 50 тысяч сотрудников, на самом деле работало не более 80 человек.

Фигурантами громкого уголовного дела о служебном подлоге стали должностные лица государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий "Насыр-Кортское", "Магас", "имени Серго Орджоникидзе", "Атлас", "Зори Кавказа", "Малгобекское". Среди таких "работников" оказалось немало пенсионеров, которые в результате лишились надбавок к пенсионным выплатам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас СКФО Ингушетия

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