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16.01.2020 19:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронка Гиголаева

В Осетии студент-стоматолог бесплатно лечит жителей отдаленных горных сел
Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Владикавказ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Студент пятого курса Северо-Осетинского государственного университета Эдуард Гиголаев в 2019 году на молодежном форуме "Машук" выиграл грант на реализацию своего проекта "Стоматологическое здоровье" и теперь регулярно выезжает далеко в горы, где бесплатно лечит тех жителей сел, которые не могут сами добраться до врачей.

Благодаря своей инициативе будущий врач завоевал большую популярность среди селян, и каждого его визита теперь ждут в горных селах.

За 2019 год Эдуард Гиголаев с врачами успели объездить около 20 отдаленных сел в Северной Осетии и вылечили порядка 200 человек

Эдуард в этом году заканчивает стоматологический факультет, но прежде чем стать полноценным врачом, ему предстоит еще два года отучиться в ординатуре. Поэтому в отдаленные горные селения он приезжает с двумя-тремя более старшими и опытными коллегами-стоматологами, имеющими соответствующие лицензии на оказание медицинской помощи, ученые степени профессоров, под наблюдением которых и лечит людей. Медики принимают жителей в местных фельдшерско-акушерских пунктах, где есть все необходимое для работы врачей. За 2019 год они успели объездить около 20 отдаленных сел в Северной Осетии и вылечили порядка 200 человек. Сейчас Эдуард сделал временный перерыв, чтобы сдать сессию, а затем планирует продолжить свою благотворительную работу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Если честно, я сам был удивлен, насколько важной оказалась наша маленькая помощь для местных жителей, - рассказывает Эдуард Гиголаев. - У многих зубы настолько в запущенном состоянии, что трудно описать. Некоторые из пациентов даже просто не умели правильно держать зубную щетку. Ну и главная проблема для них - просто добраться до врачей. Потому что горы - это горы. Камнепады и сели иногда перекрывают трассы. Да и личный транспорт есть далеко не у всех. Такие вещи кажутся мелочью, но в реальности превращаются в настоящую проблему для жителей.

По словам Эдуарда Гиголаева, за то время, пока вместе с коллегами он лечил местных жителей из отдаленных сел, медики успели сделать в том числе и несколько сложных операций. Например такие как вестибулопластика - исправление врожденных или приобретенных дефектов ротовой полости, а также постановка коллапан - современного препарата, заменяющего костную ткань.

Для селян важным было, конечно, то, что вся медицинская помощь оказывалась бесплатно. Сумма гранта, который выиграл Эдуард Гиголаев на "Машуке", составила 400 тысяч рублей. Денег хватило не только на то, чтобы компенсировать бесплатную работу высокопрофессиональных стоматологов, но и приобрести переносную стоматологическую установку, которая позволяет лечить людей даже там, где нет полноценно оборудованного стационарного кабинета.

В 2020 году Эдуард Гиголаев планирует вновь отправиться на молодежный форум с надеждой получить еще один гранд. Однако в этот раз выпускник университета хочет начать лечить жителей отдаленных сел и деревень по всему Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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