Группа ученых из Петербурга отправилась в Антарктиду

Из Петербурга в Антарктику отправилась 65-я Российская антарктическая экспедиция. Уже 13 февраля исследовательское судно "Академик Федоров" должно прибыть в Кейптаун, далее маршрут пройдет через станции "Прогресс" и "Восток" в Антарктиде.

Как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института, экспедиция продлится 134 дня. На борту судна находится 474 тонны экспедиционных грузов.

Ожидается, что в ходе экспедиции на станции "Восток" будет создан новый зимовочный комплекс. На полевых базах "Оазис Багнера", "Молодежная", "Новолазаревская" будут завершены сезонные исследования, также корабль примет на борт полярников, которые сейчас там зимуют.

В экспедиции примут участие четыре вертолета и самолет Ан-2. Всего же в мероприятии участвуют 120 человек сезонной экспедиции и 110 человек, сменяющих коллег на зимовках. В Петербург судно "Академик Федоров" должно вернуться в конце мая.