Предполагаемый похититель ребенка в Новой Ладоге сам явился в полицию

Участник инцидента с несостоявшимся похищением школьницы в Новой Ладоге сам явился в полицию. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, им оказался 49-летний владелец автомобиля Renault, проживающий в Петербурге и работающий продавцом на одном из рынков.

Как именно мужчина объяснил свой поступок, в полиции не раскрывают. Отмечают только, что "собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения".

Напомним, с информацией о том, что неизвестный пытался посадить в машину 10-летнюю девочку, накануне обратился ее отец. Ребенок сумел вырваться, после чего несостоявшийся похититель с места происшествия скрылся.