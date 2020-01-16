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16.01.2020 23:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не удержался

В Коми по подозрению в получении взятки задержали главу МВД
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
Министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников в четверг был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. О точной сумме взятки в Следственном комитете не сообщают. Неизвестно также и кому она предназначалась. Возможно, речь идет о посредничестве в получении денег, в том числе и через фирмы-однодневки.

В Приамурье задержали чиновника по подозрению в крупной взятке

Генерал-майор полиции Виктор Половников родился в 1963 году, вырос в Курганской области. Закончил Омскую высшую школу милиции с красным дипломом и Академию управления МВД РФ. Работать начал в 1984 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Курганского облисполкома, дослужился до начальника отдела по организации и раскрытию тяжких преступлений, а позже - начальника первого отдела. С 2001 года возглавил управление внутренних дел по Кургану. Через десять лет занял должность заместителя начальника главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В 2015 году был назначен министром внутренних дел Республики Коми. Награжден медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".

Между тем, по последним данным, за 2018 год Половников задекларировал доходы в сумме 2 миллиона 894 тысячи рублей. В его собственности - земельный участок, квартира в 39 квадратных метров и гараж. Автомобиля у министра нет, но зато он числится у жены. С ней же и другими членами семьи он пользуется и еще двумя квартирами - площадью 73 и 154 квадратных метра.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Борьба с коррупцией

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