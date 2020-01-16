В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что в отношении министра возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. МВД по Республике Коми возглавляет генерал-майор полиции Виктор Половников.

В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ Коми проводятся следственные и процессуальные действия.

Виктор Половников возглавил МВД Коми в 2015 году в звании полковника полиции. Он награжден медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".