В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне

Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, ЧП произошло накануне в спортивно-оздоровительном комплекса "Олимп".

- Помощник тренера проводил занятия с группой детей, - рассказали следователи. - Оставшись в воде без присмотра взрослых, ребенок утонул. По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия, и 39-летняя женщина - тренер спортивной школы по гребному слалому, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми младше 10 лет.

Врачи сумели спасти жизнь ребенку, однако он впал в кому и не приходит в сознание. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, задержанным вменяется в вину статья 238 УК РФ "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Им может грозить до шести лет лишения свободы.