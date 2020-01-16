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16.01.2020 20:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Налет на 30 секунд

В Санкт-Петербурге напали на банк
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Всего лишь 30 секунд длился вооруженный налет на офис Райффайзенбанка в Приморском районе Санкт-Петербурга в доме N 127 на улице Савушкина. В нападении участвовали четверо мужчин в резиновых медицинских масках почему-то розового цвета. По некоторым данным, налетчики были вооружены автоматами.

Впрочем, в помещение банка вошли двое, взяв в заложницы одну девушку. Кроме них в офисе были двое посетителей и пятеро сотрудников. Бандиты приказали лечь всем на пол и потребовали у кассира деньги. Но кассир успела опустить пуленепробиваемое стекло и нажала тревожную кнопку. Времени на "потрошение" кассы уже не оставалось, и налетчики сбежали. Сейчас их ищет полиция, благ, сохранилась видеозапись налета. Задержание преступников - вопрос времени.

Фото: iStock
Преступник ограбил два банка во Флориде за 20 минут

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных структурах утверждают, что подобные голливудские разбои, особенно в крупных городах, - исчезающая редкость. Настоящие криминальные профессионалы давно отказались от таких методов. В 99 процентах нападений, если они все же происходят, участвуют люди, решившиеся на преступление от отчаяния, - либо разорившиеся, либо неизлечимо больные, либо попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Именно они намного опаснее "нормальных" бандитов. Таким уже нечего терять, и они готовы на все, вплоть до теракта и убийства заложников.

На самом же деле ограбить охраняемый частной охраной или полицией банк практически невозможно. Норматив приезда группы немедленного реагирования после поступления сигнала тревоги - до семи минут. Это время закладывается в схему системы охраны, в которой учитывается место дислокации бойцов.

И даже если находящиеся в банке работники и охранники будут беспрекословно выполнять все требования грабителей, все равно будет просто физически невозможно открыть сейфы и переложить в сумки и мешки наличность. Отключение сигнализации, набор сейфовых кодов, открывание замков как раз и займет драгоценное время. Бандиты не успеют сбежать.

Вообще же наличие физической охраны финансовых учреждений является обязательным для всех банковских структур. Причем требования к охране учреждений регулярно ужесточаются Центробанком. В соответствии с нормативными требованиями охранные услуги могут предложить только профильные организации, имеющие лицензированные кадровые резервы и специально разработанные комплексы мероприятий для обеспечения безопасности вверенного объекта. В эти требования включены многие технические параметры - толщина дверей и стекол, количество замков и т.д.

Требования к охране финансовых учреждений регулярно ужесточаются Центробанком

Да, на банки нападают и, к сожалению, будут нападать. Но жертвами нападений в подавляющем большинстве случаев оказываются инкассаторы или неофициальные перевозчики денег. Обычно их поджидают на выходе из офиса и расстреливают по пути к машине.

Но, бывает, устраивают засады и на машины. Как правило, информацию о времени прибытия инкассаторов и маршруте их движения бандитам сообщают сообщники из банковского персонала.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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