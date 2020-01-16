В Петербурге сотрудники выгнали из банка грабителей с автоматом

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства нападения на офис одного из банков, расположенного в доме №127 по улице Савушкина. Накануне вечером в банк ворвались четверо мужчин и попытались ограбить кредитную организацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у налетчиков в руках был предмет, похожий на автомат.

Сотрудники банка не растерялись и оказали гангстерам сопротивление. Те покинули офис банка с пустыми руками.

Во время нападения никто из сотрудников офиса и налетчиков не пострадал. Сейчас полиция ищет четверку неудачливых гангстеров.