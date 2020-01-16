В Петербурге студент задержан за изнасилование школьника

В Северной столице задержан студент одного из петербургских вызов, который подозревается в совершении преступлении сексуального характера. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20-летний юноша подверг насилию 13-летнего школьника. В полицию обратился отец мальчика.

- Злоумышленник изобличен в том, что в квартире одного из домов по Народной улице неоднократно совершал в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера, - рассказали в главке.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему будет предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ. Поскольку потерпевший не достиг 14-летнего возраста, виновному может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.