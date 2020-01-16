В Петербурге такси врезалось в карету скорой помощи

В Петербурге ГИБДД начало проверку обстоятельств, при которых автомобиль такси столкнулся с каретой скорой помощи.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Боткинской и Академика Лебедева.

В медицинском автомобиле никто не пострадал. А вот пассажирка такси - 33-летняя женщина, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что водитель такси не смог адекватно отреагировать на маневры специавтомобиля. Напомним, правила дорожного движения разрешают медицинским автомобилям ездить по улицам с превышением скорости и даже выезжать на встречную полосу при условии, что карета скорой едет с включенной сиреной и работающими проблесковыми маячками. Остальные участники дорожного движения должны предоставить приоритет медицинскому автомобилю.