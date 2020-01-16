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16.01.2020 07:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге такси врезалось в карету скорой помощи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге ГИБДД начало проверку обстоятельств, при которых автомобиль такси столкнулся с каретой скорой помощи.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Боткинской и Академика Лебедева.

В медицинском автомобиле никто не пострадал. А вот пассажирка такси - 33-летняя женщина, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что водитель такси не смог адекватно отреагировать на маневры специавтомобиля. Напомним, правила дорожного движения разрешают медицинским автомобилям ездить по улицам с превышением скорости и даже выезжать на встречную полосу при условии, что карета скорой едет с включенной сиреной и работающими проблесковыми маячками. Остальные участники дорожного движения должны предоставить приоритет медицинскому автомобилю.

 

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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