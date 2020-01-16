В петербургской филармонии выступит схиархимандрит Серафим

В Большом зале петербургской филармонии имени Шостаковича 21 и 22 января выступит схиархимандрит Серафим.

Зрителей ждут грузинские церковные песнопения и песнопения сирийской традиции, сообщает пресс-служба филармонии.

Схиархимандрит Серафим совершает богослужения на новоарамейском языке, а сам он этнический ассириец. Новоарамейский язык сейчас практически исчез и богослужения на нем ведут лишь два священнослужителя в мире, считая схиархимандрита Серафима.

В Петербург священник приедет с хором монастыря Тринадцати Ассирийских отцов.

Концерт пройдет в рамках традиционных для филармонии "Крещенских вечеров".