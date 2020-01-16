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16.01.2020 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье полицейские обнаружили в автомобиле 19 тысяч доз наркотика

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Оперативники УМВД России по Архангельской области перехватили крупную партию наркотиков на федеральной трассе М-8 "Холмогоры". Стражи порядка остановили иномарку и при ее досмотре нашли четыре килограмма белого кристаллического порошка.

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Как сообщили в УМВД России по региону, вещество было расфасовано в три пакета. Эксперты установили, что это синтетическое наркотическое средство, которого хватило бы на 19 тысяч разовых доз.

По данным полицейских, мужчина, который был за рулем этой иномарки, выполнял функции наркодилера. Он собирался расфасовать незаконный товар по мелким упаковкам и сбывать его в крупных городах Поморья распространенным в наркобизнесе способом - через закладки в тайники.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. На время следствия суд заключил задержанного под стражу, ему грозит большой срок лишения свободы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ранее этот человек уже был неоднократно судим.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Борьба с наркотиками

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