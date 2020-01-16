Астрофизики впервые описали, как реально построить машину времени

Астрофизик из Университета Коннектикута (США) Рон Маллет написал уравнение, которое впервые может послужить базой для создания реальной машины времени с учетом всех известных на сегодняшний день законов физики. Его работу изучили другие астрофизики и согласились с некоторыми аспектами предложенной концепции. Есть только небольшое ограничение: в соответствии с заявленной теорией, возможно отправиться в будущее, однако вот попасть в прошлое, скорее всего, невозможно.

О своей работе над теорией путешествия во времени Рон Маллет рассказал американским СМИ. Чтобы понять суть предложенного сложного механизма, надо знать основы общей теории относительности Энштейна, а также специальной теории относительности.

Согласно последней, во Вселенной время может ускоряться или замедляться. Все зависит от скорости, с которой движется объект. Например, если человек летит на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света, то время для него будет идти медленнее, чем для человека, который находится на Земле. Таким образом, астронавт, путешествующий с околосветовой скоростью всего неделю, после возвращения попадет в будущее, потому что для людей на Земле уже пройдет 10 лет.

Также есть и другой компонент теории относительности, на который опирается концепция Рона Маллета. Согласно известным законам физики, массивные объекты способны искривлять пространство-время. Этот эффект мы обычно воспринимаем как гравитацию. Чем она сильнее, тем медленнее течет время. Особенно ярко этот эффект виден в так называемом "горизонте событий" - научном термине, который разделяет события пространства-времени. Научно доказано, что горизонт событий существует на расстоянии определенного радиуса от черной дыры. Объект (даже свет), который попал под горизонт событий, пересек его, уже не может вернуться обратно. Время для него также будет идти по-другому. Очень медленно.

"В теории Эйнштейна то, что мы называем пространством, также включает в себя время - вот почему оно называется пространством-временем. И что бы вы ни делали с пространством, это же происходит и со временем", - утверждает Рон Маллет.

По мнению ученого, можно использовать лазерный луч, который свернуть в кольцо. Соответственно, тоже самое произойдет и со временем, оно будет скручено в петлю, а это позволит путешествовать во времени. В том числе - в прошлое.

"Изучая тип гравитационного поля, создаваемого кольцевым лазером, можно раскрыть новые возможности машины времени на основе циркулирующего пучка света", - говорит ученый в своей теории.

Концепция астрофизика, описывающая теорию путешествия во времени, изобилует формулами и графиками, требует большого багажа знаний в области физики. Неподготовленному человеку ее сложно понять до тонкостей, и мы описали ее только в общих чертах.

Можно отметить, что теория Рона Маллета о путешествиях во времени оказалась новшеством для ученой среды. Большинство физиков признают, что возможен прыжок во времени в будущее - в том случае, если астронавт летит с околосветовой скоростью. Но путешествие во времени в прошлое - по-прежнему остается фантастикой.

Рон Маллет признает, что его концепция на данный момент является полностью теорией. Тем не менее, это первый случай, когда астрофизики - пусть даже теоретически - описали, как реально может происходить путешествие во времени. Можно пофантазировать, что когда-нибудь, спустя годы, развитие человечества позволит перейти от теории к практике… Но даже в этом случае, согласно концепции Рона Маллета, машина времени будет иметь значительные ограничения. "Вы сможете отправиться обратно, - считает ученый, - но только в ту точку, в которой вы включаете машину времени".