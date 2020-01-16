Новости

Сколько новогодних елок незаконно вырубили на Урале 12:16
Сборы новых "Звездных войн" превысили миллиард долларов 12:09
Вышел финальный трейлер последнего сезона "Коня БоДжека" 12:01
Барк "Седов" в ходе кругосветки прошел по линии экватора 11:53
В Новосибирской области возбудили дело после исчезновения ребенка 11:49
Сериал Чака Норриса "Крутой Уокер" получит ремейк 11:47
Группа ученых из Петербурга отправилась в Антарктиду 11:45
Когда Toyota представит Land Cruiser 300 11:45
Видео: "Моника" из "Друзей" заинтриговала поклонников сериала 11:40
Медики: информация о пробиотиках в интернете ненадежна 11:39
Президента Беларуси пригласили в Латвию 11:34
Предполагаемый похититель ребенка в Новой Ладоге сам явился в полицию 11:30
Стало известно, когда выйдет продолжение "Игры престолов" 11:24
В Сочи пассажирский поезд сбил насмерть мужчину 11:23
2019 год занял второе место по температуре за 140 лет метеонаблюдений 11:21
В Оренбуржье при обрушении на шахте погиб рабочий 11:14
Вышел новый клип лидера Rammstein, снятый одним планом 11:11
СМИ: Черчесов в октябре продлил контракт с РФС до конца 2022 года 11:05
Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде 11:01
Теплая зима в Петербурге побила второй температурный рекорд за два дня 10:57
На Вологодчине арестовали убившего полуторагодовалую дочку отца 10:57
На Кубани при обыске у инспекторов ГИБДД нашли золото и бриллианты 10:52
Путин поздравил Ланового с днем рождения 10:49
Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде 10:49
В Австралии нашли останки самого крупного динозавра 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани при обыске у инспекторов ГИБДД нашли золото и бриллианты

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело против старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару и ряда других должностных лиц. Во время обыска в доме у фигурантов обнаружили многочисленные ювелирные украшения и дорогостоящие часы, а также 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В соответствии с материалами возбужденного уголовного дела, инспектор ГИБДД и его "друзья" подозреваются "в получении взятки группой лиц по предварительному сговору совершенном с вымогательством".

Фото: Rattankun Thongbun / istock
Офицеры ФСБ получили тюремные сроки за постановку на учет нелегалов

- По данным следствия, днем 25 июня 2019 года полицейский совместно с иными сотрудниками полиции с целью личного обогащения вымогал взятку у генерального директора одного из предприятий Кубани, основным видом деятельности которого является производство и электромонтажные работы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. -  Подозреваемый сказал руководителю предприятия, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия для последующего привлечения бизнесмена к административной ответственности. Генеральный директор, воспринимая данную угрозу реально, согласился с высказанными требованиями и в тот же день произвел перевод на расчетный счет банковской карты старшего инспектора отдела ГИБДД 40 тысяч рублей, что является значительным размером.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, 15 января 2020 года следователями СК совместно с оперативниками Главка МВД России по Краснодарскому краю и сотрудниками ФСБ были проведены обыски "в доме подозреваемого и его родственника, а также других инспекторов и должностных лиц". В итоге у них было изъято "более 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства возможных совершенных инспектором преступлений.

Известно, что материалы в следственный комитет были переданы управлением собственной безопасности Главка МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции также прокомментировали инцидент. По данным МВД, "по подозрению в получении взятки задержан инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД Управления МВД России по Краснодару". Против него возбуждено уголовное дело. Сейчас Главк полиции "проводит служебную проверку" по этому происшествию. По ее результатам "будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью в России
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Цены на жилье в России вырастут на 10-15%
Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения