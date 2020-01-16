На Кубани при обыске у инспекторов ГИБДД нашли золото и бриллианты

На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело против старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару и ряда других должностных лиц. Во время обыска в доме у фигурантов обнаружили многочисленные ювелирные украшения и дорогостоящие часы, а также 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В соответствии с материалами возбужденного уголовного дела, инспектор ГИБДД и его "друзья" подозреваются "в получении взятки группой лиц по предварительному сговору совершенном с вымогательством".

- По данным следствия, днем 25 июня 2019 года полицейский совместно с иными сотрудниками полиции с целью личного обогащения вымогал взятку у генерального директора одного из предприятий Кубани, основным видом деятельности которого является производство и электромонтажные работы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Подозреваемый сказал руководителю предприятия, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия для последующего привлечения бизнесмена к административной ответственности. Генеральный директор, воспринимая данную угрозу реально, согласился с высказанными требованиями и в тот же день произвел перевод на расчетный счет банковской карты старшего инспектора отдела ГИБДД 40 тысяч рублей, что является значительным размером.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, 15 января 2020 года следователями СК совместно с оперативниками Главка МВД России по Краснодарскому краю и сотрудниками ФСБ были проведены обыски "в доме подозреваемого и его родственника, а также других инспекторов и должностных лиц". В итоге у них было изъято "более 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства возможных совершенных инспектором преступлений.

Известно, что материалы в следственный комитет были переданы управлением собственной безопасности Главка МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции также прокомментировали инцидент. По данным МВД, "по подозрению в получении взятки задержан инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД Управления МВД России по Краснодару". Против него возбуждено уголовное дело. Сейчас Главк полиции "проводит служебную проверку" по этому происшествию. По ее результатам "будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".