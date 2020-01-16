В Астрахань привезли икону с ликом пророка Илии

Самолет Ан-26 доставил в Астрахань икону с ликом пророка Илии - покровителя военнослужащих. Она считается главной православной святыней Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск страны. Икона изготовлена в Сретенских мастерских для главного военного храма Воскресения Христова, который строится в парке "Патриот" в Москве.

- Сам храм и его убранство создаются в том числе на средства военнослужащих, - рассказал "РГ" замначальника Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России, полковник Алексей Малахов. - Для нас это знаковое событие.

В Астрахани приземлившийся на военном аэродроме "Приволжский" борт с иконой встретили знаменный взвод астраханского гарнизона и делегация священнослужителей во главе с митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Святыню установили прямо на летном поле на аналой с символикой Вооруженных сил, после чего состоялся молебен. "Илия - особый святой, он зрит над нами и помогает в службе", - сказал митрополит Никон. Святыню доставят в военный городок полигона Ашулук. Кроме этого, она побудет в Покровском и Успенском соборах, где приобщиться к ней могут все желающие.